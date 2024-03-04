Курс валют на 4 березня: Нацбанк дещо ослабив гривню

На 4 березня гривня дещо ослабла щодо долара та євро на "чорному ринку".

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,90 – 38,59 грн проти котирувань у 37,72 – 38,51 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,73– 41,95 грн проти курсу 41,59– 41,90 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,1575 грн, євро – 41,2635 грн (1 березня долар - 38,0492 грн, євро – 41,2535 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,09 - 38,57 грн (курс на 1 березня – 38,00 - 38,5 грн);

Євро – 41,23 - 41,90 грн (курс на 1 березня – 41,2 - 41,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,0 - 38,6 грн:

Ощадбанк – 38,1 - 38,65 грн;

Укрексімбанк – 38,1 - 38,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,46 грн за долар, в Ощаді – 38,6 грн, monobank – 38,45 грн.

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