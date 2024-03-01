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Курс валют на 1 березня: скільки коштують долар та євро 

П'ятниця, 1 березня 2024, 10:39 - Анастасія Дячкіна

На 1 березня гривня дещо зміцнилась щодо долара та євро на "чорному ринку". 

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:55 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,91 – 38,42 грн проти котирувань у 38,05 – 38,53 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,67– 41,84 грн проти курсу 41,74– 41,96 грн за євро напередодні. 

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,0492 грн, євро – 41,2535 грн (напередодні долар - 38,2077 грн, євро – 41,2968 грн). 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 38,00 - 38,5 грн (курс на 29 лютого – 38,15 - 38,6 грн);
  • Євро – 41,2 - 41,9 грн (курс на 29 лютого – 41,3 - 42 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 38,45 грн:
  • Ощадбанк – 38,6 грн;
  • Укрексімбанк – 38,55 грн. 

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,46 грн за долар, в Ощаді – 38,55 грн, monobank – 38,45 грн. 

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Економічна правда

курс валют долар євро гривня
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