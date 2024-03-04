Курс валют на 4 марта: Нацбанк несколько ослабил гривню

На 4 марта гривна несколько ослабла относительно доллара и евро на "черном рынке".

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,90 - 38,59 грн против котировок в 37,72 - 38,51 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,73– 41,95 грн против курса 41,59- 41,90 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,1575 грн, евро - 41,2635 грн (1 марта доллар - 38,0492 грн, евро - 41,2535 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,09 - 38,57 грн (курс на 1 марта - 38,00 - 38,5 грн);

Евро - 41,23 - 41,90 грн (курс на 1 марта - 41,2 - 41,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,0 - 38,6 грн:

Ощадбанк - 38,1 - 38,65 грн;

Укрэксимбанк - 38,1 - 38,7 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде - 38,6 грн, monobank - 38,45 грн.

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