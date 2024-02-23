Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 23 лютого: гривня вперше за тиждень зміцнилась до долара

П'ятниця, 23 лютого 2024, 09:42 - Анастасія Жарикова

На 23 лютого Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара, але незначно ослабив до євро. 

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,18 – 38,61 грн проти котирувань у 37,38 – 38,61 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,82 – 42,12 грн проти курсу 41,77 – 42,14 грн за євро напередодні. 

Реклама:

Офіційний курс долара встановили на рівні 38,4803 грн, євро – 41,7280 грн (напередодні долар - 38,6237 грн, євро – 41,7213 грн). 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 38,35 - 38,85 грн (курс на 22 лютого – 38,4 - 38,9 грн);
  • Євро – 41,5 - 42,18 грн (курс на 22 лютого – 41,5 - 42,15 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Реклама:
  • Приватбанк – 38,15 – 38,75 грн;
  • Ощадбанк – 38,4 - 38,9 грн;
  • Укрексімбанк – 38,35 - 38,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,76 грн за долар, в Ощаді – 38,75 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,75 грн.

Читайте також: Курс, ціни та економіка: що чекає українців у 2024 році

курс валют гривня долар євро
Реклама:
Матеріали за темою
Курс валют на 22 лютого: євро в банках перевищив 42 гривні 22 лютого 2024, 10:21
Курс валют на 21 лютого: гривня продовжує стрімке падіння 21 лютого 2024, 09:54
Курс валют на 20 лютого: гривня слабне другий день поспіль 20 лютого 2024, 10:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті