Курс валют на 23 лютого: гривня вперше за тиждень зміцнилась до долара

На 23 лютого Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара, але незначно ослабив до євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,18 – 38,61 грн проти котирувань у 37,38 – 38,61 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,82 – 42,12 грн проти курсу 41,77 – 42,14 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,4803 грн, євро – 41,7280 грн (напередодні долар - 38,6237 грн, євро – 41,7213 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,35 - 38,85 грн (курс на 22 лютого – 38,4 - 38,9 грн);

Євро – 41,5 - 42,18 грн (курс на 22 лютого – 41,5 - 42,15 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,15 – 38,75 грн;

Ощадбанк – 38,4 - 38,9 грн;

Укрексімбанк – 38,35 - 38,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,76 грн за долар, в Ощаді – 38,75 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,75 грн.

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