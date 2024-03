Figure AI представила свого робота, який вільно спілкується з людиною завдяки технологіям OpenAI

Стартап Figure AI, який співпрацює з OpenAI, показав як їхній робот перші Figure 01 взаємодіє з людиною, сприймаючи запити на слух та зором і дає повноцінні відповіді.

Про це йдеться у відео Figure AI.

У відео презентації показано, як робот може ідентифікувати та взаємодіяти з предметами навколо себе. Крім того, Figure 01 здатен виконувати підказки людини і відповідати їй повноцінними реченнями.

With OpenAI, Figure 01 can now have full conversations with people



-OpenAI models provide high-level visual and language intelligence

-Figure neural networks deliver fast, low-level, dexterous robot actions



Everything in this video is a neural network: pic.twitter.com/OJzMjCv443

