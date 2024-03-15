Figure AI представила своего робота, который свободно общается с человеком благодаря технологиям OpenAI

Стартап Figure AI, который сотрудничает с OpenAI, показал как их робот первые Figure 01 взаимодействует с человеком, воспринимая запросы на слух и зрением и дает полноценные ответы.

Об этом говорится в видео Figure AI.

В видео презентации показано, как робот может идентифицировать и взаимодействовать с предметами вокруг себя. Кроме того, Figure 01 способен выполнять подсказки человека и отвечать ему полноценными предложениями.

With OpenAI, Figure 01 can now have full conversations with people



-OpenAI models provide high-level visual and language intelligence

-Figure neural networks deliver fast, low-level, dexterous robot actions



Everything in this video is a neural network: pic.twitter.com/OJzMjCv443 Реклама: March 13, 2024

Во взаимодействии с человеком робот смог определить перед собой съедобные и несъедобные предметы, отдав яблоко человеку. Также, когда человек спросил Figure 01, что делать с посудой, которая лежала перед ним, робот ответил, что ее нужно перенести в сушилку. Когда Figure 01 попросили сложить посуду, он смог поставить стакан и тарелку на нужное место.

Напомним:

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Стартап Figure AI, который разрабатывает человекоподобных роботов, привлек около 675 миллионов долларов с оценкой в 2 млрд долл. Среди инвесторов - основатель Amazon Джефф Безос, Microsoft и Nvidia.