Figure AI представила своего робота, который свободно общается с человеком благодаря технологиям OpenAI

Стартап Figure AI, который сотрудничает с OpenAI, показал как их робот первые Figure 01 взаимодействует с человеком, воспринимая запросы на слух и зрением и дает полноценные ответы.

Об этом говорится в видео Figure AI.

В видео презентации показано, как робот может идентифицировать и взаимодействовать с предметами вокруг себя. Кроме того, Figure 01 способен выполнять подсказки человека и отвечать ему полноценными предложениями.

With OpenAI, Figure 01 can now have full conversations with people



-OpenAI models provide high-level visual and language intelligence

-Figure neural networks deliver fast, low-level, dexterous robot actions



Everything in this video is a neural network: pic.twitter.com/OJzMjCv443

