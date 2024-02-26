Безос, Nvidia, Microsoft та інші інвестували $675 мільйонів у розробника роботів-гуманоїдів Figure AI

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Стартап Figure AI, який розробляє людиноподібних роботів, залучив близько 675 мільйонів доларів з оцінкою у 2 млрд дол. Серед інвесторів - засновник Amazon Джефф Безос, Microsoft та Nvidia.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

Зазначається, що у стартап, який підтримують OpenAI і Microsoft, Безос через свою фірму Explore Investments LLC інвестував 100 млн доларів. Microsoft - 95 млн доларів, а Nvidia і фонд, пов'язаний з Amazon, - по 50 млн доларів.

"Роботи стали новим критично важливим рубежем для індустрії штучного інтелекту, що дозволяє застосовувати передові технології для вирішення реальних завдань.

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У компанії Figure інженери працюють над роботом, який виглядає і рухається як людина. Компанія сподівається, що її машина Figure 01 зможе виконувати небезпечні роботи, які не під силу людям, і що її технологія допоможе зменшити дефіцит робочої сили", - пише агентство.

Інші технологічні компанії також долучаються до фінансування проєкту. Так, венчурний підрозділ Intel Corp. інвестує 25 мільйонів доларів, а LG Innotek надає 8,5 млн доларів. Інвестиційна група Samsung виділила 5 мільйонів доларів. Серед інвесторів також венчурні компанії Parkway Venture Capital, яка інвестує 100 млн дол, та Align Ventures, яка надає 90 млн дол.

Венчурний фонд ARK Venture Fund інвестує 2,5 мільйона доларів, а Aliya Capital Partners - 20 мільйонів доларів. Серед інших інвесторів - Tamarack (27 млн дол), Boscolo Intervest Ltd. (15 млн дол) і BOLD Capital Partners (2,5 млн дол).

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OpenAI, яка в якийсь момент розглядала можливість придбання Figure, інвестує 5 млн дол.

У січні Bloomberg писав про раунд фінансування, який розпочався з Microsoft та OpenAI як первинних провідних інвесторів.

"Ці великі імена допомогли залучити приплив коштів від інших компаній. Залучені 675 мільйонів доларів є значним збільшенням у порівнянні з 500 мільйонами доларів, які спочатку хотіла отримати компанія Figure.

Представники компанії Figure та її інвесторів відмовилися від коментарів або не одразу відповіли на запити про коментарі", - пише Bloomberg.

Приблизно 2 мільярди доларів - це попередня оцінка, тобто вона не враховує капітал, який залучає компанія Figure.

У травні минулого року Figure залучила 70 мільйонів доларів у раунді фінансування, очолюваному компанією Parkway. Тоді головний виконавчий директор Бретт Адкок сказав: "Ми сподіваємося, що ми одна з перших груп, які виведуть на ринок гуманоїда, який дійсно може бути корисним і займатися комерційною діяльністю".

На початку цього року норвезький робототехнічний стартап 1X Technologies AS, створений за підтримки OpenAI, залучив 100 мільйонів доларів. Ванкуверська компанія Sanctuary AI розробляє людиноподібного робота під назвою Phoenix. А компанія Tesla працює над роботом під назвою Optimus, і Ілон Маск називає його одним зі своїх найважливіших проєктів, додає Bloomberg.

Тим часом компанія Agility Robotics, яку Amazon підтримав у 2022 році, тестує ботів на одному зі складів ритейлера.

Економічна правда