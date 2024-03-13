ЄС ухвалив закон про ШІ: компанії вважають його занадто суворим

Європейський Союз ухвалив закон про штучний інтелект (ШІ), що стало наймасштабнішим набором правил для цієї сфери. Компанії вважають його занадто суворим, а цифрові регулятори – недостатньо дієвим.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Оскільки США досі не мають законодавства щодо ШІ, цей знаковий документ може визначити, як керуватимуть штучним інтелектом у західному світі. Проте, закон викликає неоднозначну реакцію: компанії вважають його занадто суворим, а цифрові регулятори – недостатньо дієвим.

Закон про ШІ набуде чинності після підписання країнами-членами ЄС та публікації в Офіційному журналі ЄС.

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Новий закон покликаний вирішити проблеми, пов'язані з упередженістю, конфіденційністю та іншими ризиками, що виникають через швидкий розвиток цієї технології.

Законодавство заборонить використання ШІ для розпізнавання емоцій на робочих місцях та в школах, а також обмежить його застосування у критичних ситуаціях, наприклад, під час сортування заявок на роботу. Також вперше будуть введені обмеження на використання генеративних інструментів ШІ, які минулого року привернули увагу світу завдяки популярності ChatGPT.

Однак законопроект викликав занепокоєння протягом трьох місяців після того, як офіційні особи досягли попередньої угоди.

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Під час переговорів минулого року уряди Франції та Німеччини виступили проти деяких найсуворіших положень щодо регулювання генеративного ШІ, побоюючись, що ці правила можуть зашкодити європейським стартапам. Правозахисні групи, такі як Corporate Europe Observatory (CEO), висловили занепокоєння впливом великих технологічних компаній та європейських фірм на формування остаточного тексту.

"Цей односторонній вплив означав, що "загальноцільовий ШІ" був здебільшого звільнений від правил і повинен був лише відповідати кільком вимогам щодо прозорості", - заявили у спільній заяві правозахисні організації, включаючи CEO та LobbyControl, маючи на увазі системи ШІ, здатні виконувати ширший спектр завдань.

Компанії США та Європи також висловлюють занепокоєння щодо того, що закон обмежить конкурентоздатність блоку.

"Маючи обмежену індустрію цифрових технологій та порівняно низькі інвестиції порівняно з такими гігантами галузі, як США та Китай, амбіції ЄС щодо технологічного суверенітету та лідерства в сфері ШІ стикаються із значними перешкодами", – написала Ралука Чернатоні, науковий співробітник аналітичного центру Carnegie Europe.