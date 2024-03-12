Google обмежує власний ШІ у відповідях на питання, пов'язаних з виборами

Компанія Google обмежила можливості свого чат-боту Gemini у зв’язку з потенційним поширенням дезінформації про прийдешні вибори по всьому світові.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відтепер бот не відповідатиме на питання про майбутні вибори, які пройдуть цьогоріч. Наприклад, якщо ввести запит щодо майбутніх виборів у США, то чат-бот відповідатиме: "Я все ще вчуся відповідати на це питання. Спробуйте скористатися пошуком Google".

У Google також наголосили, що усі заходи відбуваються з міркувань безпеки. Особливо в еру дезінформації, коли, до прикладу, штучні інтелекти власноруч можуть генерувати світлини за наданим описом. Приміром, нещодавно компанія призупинила свій інструмент у Gemini, який створює зображення людей, через неточності в деяких згенерованих історичних зображеннях.

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Нагадаємо:

У Google випустили нову версію своєї потужної моделі штучного інтелекту, яка може обробляти більшу кількість тексту та відео, ніж продукти конкурентів.

Штучний інтелект Gemini від Google став доступним на iOS і Android за межами США.

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Економічна правда

