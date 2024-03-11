ChatGPT в день витрачає у понад 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середнє домогосподарство США

Чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT від OpenAI, ймовірно, витрачає понад півмільйона кіловат-годин електроенергії, щоб відповісти на близько 200 мільйонів запитів на день.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на New Yorker.

Видання вказує, що середня домогосподарство США щодня споживає близько 29 кіловат-годин. Якщо розділити кількість електроенергії, яку ChatGPT використовує на день, на кількість, яку споживає середня домогосподарство, то виходить, що ChatGPT використовує більш ніж у 17 тисяч разів більше електроенергії.

Якщо генеративний ШІ використовуватиметься й далі, він може витрачати значно більше.

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Наприклад, якби Google інтегрував генеративну технологію штучного інтелекту в кожен пошук, це б споживало близько 29 мільярдів кіловат-годин на рік, свідчать підрахунки спеціаліста з обробки даних Національного банку Нідерландів Алекса де Фріса.

За даними The New Yorker, це більше електроенергії, ніж споживають за рік такі країни, як Кенія, Гватемала та Хорватія.

"Штучний інтелект просто дуже енергоємний. Кожен із цих серверів штучного інтелекту вже може споживати стільки ж електроенергії, скільки понад дюжина домогосподарств Великобританії разом узятих. Тож цифри дуже швидко складаються", - сказав де Фріс у коментарі Business Insider.

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Тим не менш, оцінити, скільки електроенергії споживає індустрія штучного інтелекту, що розвивається, важко точно визначити. Існують значні відмінності в тому, як працюють великі моделі штучного інтелекту, і великі технологічні компанії, які були рушійною силою буму, не зовсім відкрито ставилися до свого використання енергії.

У своїй статті Де Фріс підрахував, що до 2027 року весь сектор штучного інтелекту споживатиме від 85 до 134 терават-годин (мільярд кіловат-годин) на рік.

Економічна правда