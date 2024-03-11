Маск готується випустити цього тижня конкурента ChatGPT з відкритим вихідним кодом

Ілон Маск заявив, що цього тижня його фірма зі штучного інтелекту xAI випустить з відкритим вихідним кодом "Grok", чат-бота, який конкурує з ChatGPT від OpenAI.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це сталося приблизно через два місяці після того, як генеральний директор Tesla заявив, що йому незручно перетворювати автовиробника на лідера в області ШІ й робототехніки, якщо він не матиме щонайменше 25% голосів у компанії.

Раніше цього місяця Маск подав до суду на компанію OpenAI, яка займається розробкою ChatGPT, та її генерального директора Сема Альтмана, заявивши, що вони відмовилися від початкової місії стартапу - розробляти штучний інтелект на благо людства, а не заради прибутку.

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У листопаді в епізоді подкасту з комп'ютерним вченим і подкастером Лексом Фрідманом Маск припустив, що йому подобається концепція штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом. Того ж місяця стартап мільярдера запустив модель ШІ для невеликої групи користувачів.

У грудні xAI запустив свого конкурента ChatGPT - Grok - для підписників Premium+ платформи соціальних мереж X, прагнучи створити, за словами Маска, "максимально правдивий ШІ, який шукає правду".

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Ілон Маск подав до суду на OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Він звинувачує їх у порушенні засновницької угоди, оскільки компанія почала ставити прибуток вище за користь для людства.

Розробник ChatGPT OpenAI спростував заяви Ілона Маска про те, що стартап відмовився від своєї початкової місії з розробки штучного інтелекту на благо людства, а не заради прибутку.