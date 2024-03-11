Польська поліція заперечує затримку українських автобусів на кордоні

Польська поліція заперечує, що протестувальники і поліцейські на заблокованому кордоні з Україною зупиняють автобуси із пасажирами.

Про це повідомила PAP виконувачка обов’язків речниці головного коменданта польської поліції Катажина Новак, передає Укрінформ з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

"Це неправда, нічого подібного не відбувається. Ми, як поліція, абсолютно не контролюємо ні гуманітарну, ні військову, ні медичну допомогу, ні автобуси, які перевозять людей. Вони плавно проїжджають", – повідомила Новак.

Нагадаємо:

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Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що польські протестувальники та поліціянти почали зупиняти пасажирські автобуси на кордоні без пояснення причини.