Польская полиция отрицает задержку украинских автобусов на границе

Польская полиция отрицает, что протестующие и полицейские на заблокированной границе с Украиной останавливают автобусы с пассажирами.

Об этом сообщила PAP исполняющая обязанности пресс-секретаря главного коменданта польской полиции Катажина Новак, передает Укринформ со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

"Это неправда, ничего подобного не происходит. Мы, как полиция, абсолютно не контролируем ни гуманитарную, ни военную, ни медицинскую помощь, ни автобусы, перевозящие людей. Они плавно проезжают", – сообщила Новак.

Напомним:

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Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что польские протестующие и полицейские начали останавливать пассажирские автобусы на границе без объяснения причины.