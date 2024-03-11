На кордоні з Польщею протестувальники та поліціянти почали зупиняти пасажирські автобуси

Польські протестувальники та поліціянти почали зупиняти пасажирські автобуси на кордоні без пояснення причини.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень", - повідомив він.

Кубраков наголосив, що ці дії є неприпустимими стосовно громадян України.

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"Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та транзитні люди. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу", - додав він.

Нагадаємо:

Польські фермери заблокували рух вантажівок з України у напрямку Польщі на двох пунктах пропуску: "Угринів" та "Устилуг".

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