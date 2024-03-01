Депозитний портфель АРМА зріс на 25 мільйонів 

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно зі Службою безпеки України (СБУ) вилучили арештовані готівкові грошові кошти на понад 25 млн грн в еквіваленті, які надійдуть на депозитні рахунки агентства.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"Співробітники сектору управління грошовими коштами центрального апарату АРМА разом зі слідчими СБУ вилучили арештовані готівкові грошові кошти. Йдеться про прийняті готівкові кошти в сумі 586 тис дол, 9,5 тис євро та 2,3 млн грн, що в гривневому еквіваленті становить понад 25 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 1 березня депозитний портфель АРМА становить понад 2 млрд в гривневому еквіваленті.

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Нагадаємо:

Кабмін 16 лютого погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

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