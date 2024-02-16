Кабмін погодив продаж арештованої яхти Медведчука
Кабмін 16 лютого погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.
Про це повідомила в Telegram голова АРМА Олена Дума.
За її словами, проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється за погодженням з Кабміном.
"Таке погодження сьогодні оформлено відповідним протокольним рішенням Кабінету Міністрів України", - додала Дума.
Нагадаємо:
Хорватський окружний суд міста Спліт ухвалив рішення про передачу яхти Royal Romance Віктора Медведчука Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу.
Кабінет Міністрів за ініціативи Агентства з розшуку та менеджменту активів удосконалив процедуру реалізації арештованих активів та впровадив можливість їх продажу за кордоном.
Розкішна п’ятипалубна яхта Royal Romance завдовжки 92,5 метри була побудована відомою нідерландською суднобудівною компанією Feadship. Має басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормовій палубі. На яхті розміщуються 14 гостей та 22 члени екіпажу. Також на ній є ліфт.
У 2020 році стало відомо, що Медведчук задекларував офшорну компанію Fregata Marine Ltd, якій належить одна з найдорожчих у світі яхт – Royal Romance орієнтовною вартістю $200 млн на свою дружину Оксану Марченко.
Економічна правда