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Депозитный портфель АРМА вырос на 25 миллионов 

Пятница, 1 марта 2024, 18:42 - Игорь Пилипив

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) изъяли арестованные наличные денежные средства на более 25 млн грн в эквиваленте, которые поступят на депозитные счета агентства.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА. 

"Сотрудники сектора управления денежными средствами центрального аппарата АРМА вместе со следователями СБУ изъяли арестованные наличные денежные средства. Речь идет о принятых наличных средствах в сумме 586 тыс долл, 9,5 тыс евро и 2,3 млн грн, что в гривневом эквиваленте составляет более 25 млн грн", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что по состоянию на 1 марта депозитный портфель АРМА составляет более 2 млрд в гривневом эквиваленте.

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Напомним:

Кабмин 16 февраля согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии.

АРМА активы СБУ
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Экономическая правда
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