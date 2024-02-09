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У "Київ Цифровий" з'явилася функція перегляду мапи укриттів без інтернету

П'ятниця, 9 лютого 2024, 12:58 - Анастасія Дячкіна

У застосунку "Київ Цифровий" відтепер можна переглянути мапу укриттів без доступу до інтернету.

Про це повідомили розробники у Facebook.

Користувачам необхідно відкрити головне меню, далі перейти у розділ "Безпека" та натиснути "Мапа стійкості".

Зазначається, що інтернет знадобиться лише один раз під час завантаження мапи. Вона автоматично завантажиться на телефон й після цього можна користуватися сервісом поза мережею.

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"На мапу укриттів ми додали пункти обігріву. Тепер одразу під рукою і найближчі сховища, і локації з інтернетом та павербанками", – йдеться у дописі. 

Нагадаємо: 

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У грудні 2023 року "Київ Цифровий" запустив сервіс "Карта стійкості", який об'єднав мапу укриттів і пункти обігріву, де можна зарядити гаджети в період блекаутів, під'єднатися до інтернету і зігрітися.

Днями у застосунку "Дія" стала доступна інтерактивна мапа укриттів, за допомогою якої можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і повідомити, якщо укриття зачинено.

Київ війна
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Економічна правда
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