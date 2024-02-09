У "Київ Цифровий" з'явилася функція перегляду мапи укриттів без інтернету
У застосунку "Київ Цифровий" відтепер можна переглянути мапу укриттів без доступу до інтернету.
Про це повідомили розробники у Facebook.
Користувачам необхідно відкрити головне меню, далі перейти у розділ "Безпека" та натиснути "Мапа стійкості".
Зазначається, що інтернет знадобиться лише один раз під час завантаження мапи. Вона автоматично завантажиться на телефон й після цього можна користуватися сервісом поза мережею.
"На мапу укриттів ми додали пункти обігріву. Тепер одразу під рукою і найближчі сховища, і локації з інтернетом та павербанками", – йдеться у дописі.
Нагадаємо:
У грудні 2023 року "Київ Цифровий" запустив сервіс "Карта стійкості", який об'єднав мапу укриттів і пункти обігріву, де можна зарядити гаджети в період блекаутів, під'єднатися до інтернету і зігрітися.
Днями у застосунку "Дія" стала доступна інтерактивна мапа укриттів, за допомогою якої можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і повідомити, якщо укриття зачинено.