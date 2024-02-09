В "Киев Цифровой" появилась функция просмотра карты укрытий без интернета
В приложении "Киев Цифровой" теперь можно просмотреть карту укрытий без доступа к интернету.
Об этом сообщили разработчики в Facebook.
Пользователям необходимо открыть главное меню, затем перейти в раздел "Безопасность" и нажать "Карта устойчивости".
Интернет требуется только один раз при загрузке карты. Она автоматически загрузится на телефон и после этого можно воспользоваться сервисом вне сети.
"На карту укрытий мы добавили пункты обогрева. Теперь сразу под рукой и ближайшие хранилища, и локации с интернетом и павербанками", – говорится в сообщении.
Напомним:
В декабре 2023 года "Киев Цифровой" запустил сервис "Карта устойчивости", объединивший карту укрытий и пункты обогрева, где можно зарядить гаджеты в период блекаутов, подсоединиться к интернету и согреться.
На днях в приложении "Дія" стала доступна интерактивная карта укрытий - с её помощью можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место и сообщить, если укрытие закрыто.