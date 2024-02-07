У столиці відсутнє опалення в понад 350 житлових будинках
Середа, 7 лютого 2024, 19:44 -
У Києві в Дніпровському районі є пошкодження тепломережі, внаслідок чого без опалення 355 житлових будинків.
Про це повідомляє пресслужба КМВА.
"В Дніпровському районі пошкодження тепломережі. Без опалення 355 житлових будинків", - йдеться в повідомленні.
У Київській міській військовій адміністрації додали, що опіковий центр, розташований в цьому районі, заживлено від модульних котелень.
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Наразі ведуться відновлювальні роботи.
Нагадуємо:
Ранкова ракетна атака Росії не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми, були пошкодження електромереж у Києві та Харкові.
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Пізніше стало відомо, що енергетики заживили всіх мешканців Дніпровського району столиці, які залишились без електропостачання після ранкової атаки.
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