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У столиці відсутнє опалення в понад 350 житлових будинках

Середа, 7 лютого 2024, 19:44 - Анастасія Жарикова

У Києві в Дніпровському районі є пошкодження тепломережі, внаслідок чого без опалення 355 житлових будинків.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

"В Дніпровському районі пошкодження тепломережі. Без опалення 355 житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

У Київській міській військовій адміністрації додали, що опіковий центр, розташований в цьому районі, заживлено від модульних котелень. 

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Наразі ведуться відновлювальні роботи.

Нагадуємо:

Ранкова ракетна атака Росії не завдала критичних наслідків для стабільної роботи енергосистеми, були пошкодження електромереж у Києві та Харкові.

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Пізніше стало відомо, що енергетики заживили всіх мешканців Дніпровського району столиці, які залишились без електропостачання після ранкової атаки.

Київ тепло
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Економічна правда
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