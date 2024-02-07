В УЗ стало доступним претензійне повернення квитків онлайн

"Укрзалізниця" запускає онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відтепер щоб оформити претензійне повернення квитків (тобто коли повернення в режимі онлайн вже закрите або апріорі недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву. Укрзалізниця цифровізувала процес, тож тепер достатньо оформити електронну версію заяви", - пояснили в УЗ.

Для цього треба зробити такі дії:

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перейти за посиланням ;

обрати вкладку "Претензійне повернення квитків";

заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;

підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;

дочекатись результатів розгляду заяви.

Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу, маючи Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок.

У компанії нагадали, що оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:

якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда; якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю; якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення; якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном; якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково); якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці; якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.

"Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше", - анонсувала "Укрзалізниця".

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Нагадуємо:

"Укрзалізниця" створює підрозділ, який за допомогою дронів моніторитиме та охоронятиме залізничну інфраструктуру. У складі підрозділу працюватимуть ветерани-залізничники, які дістали поранення та повернулися з фронту.