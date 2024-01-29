УЗ прозвітувала про ремонт залізничних колій торік: обсяги зросли на 20%

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"Укрзалізниця" у 2023 році оновила різними видами ремонту 1308,3 км колій - це на 19,6% більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, капітальним ремонтом відновили 495,6 км колій - на 5,7% більше, ніж у 2022 році.

"Середнім ремонтом у 2023 році було відновлено 812,7 км колії, що на 30% більше, ніж у 2022 році. Крім того, минулого року було проведено капітальний ремонт 284 комплектів стрілочних переводів. Середнім ремонтом оновлено 690 комплектів стрілочних переводів.

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Також "Укрзалізниця" у 2023 році відновила 6,6 км колій та 30 штучних споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій", - йдеться у повідомленні.

У планах компанії на 2024 рік - оновити різними видами ремонтами 1197,5 км колій.

Крім цього, УЗ активно ремонтувала об'єкти електропостачання залізниці. ⠀

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"У 2023 році виконано поточний ремонт майже 8000 км контактної мережі на головних коліях станцій та перегонах.

На контактній мережі замінено 217 км зношеного контактного проводу, 141 км корозованого несучого тросу, 697 дефектних та старотипних опор контактної мережі, 12,2 тис ізоляторів контактної підвіски застарілих типів на полімерні, 69 секційних ізоляторів, модернізовано 173 повітряні стрілки", - додали в компанії.

На тягових підстанціях капітально відремонтували 18 трансформаторів, замінено 31 трансформатор струму та напруги.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" у 2023 році збудувала на власних потужностях 528 вантажних вагонів - це рекорд за останні 5 років. Зокрема, було виготовлено 427 фітингових платформ.

Економічна правда