Тільки з новими вагонами: УЗ призначила додаткові рейси до Києва і Львова

фото: уз

"Укрзалізниця" оголосила про призначення додаткових рейсів між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, які складатимуться виключно з нових вагонів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Так, поїзд №195/196 Київ – Львів – Івано-Франківськ відправлятиметься з Києва 16 та 18 лютого о 07:37, стоятиме у Львові 14:46-15:06, прибуття до Івано-Франківська о 18:18.

Зворотно відправлення з Івано-Франківська 16 та 18 лютого о 19:25, Львова 21:54-23:05, прибуття до Києва наступного дня о 06:19.

Реклама:

Зі Львова до Києва 16 та 18 лютого вирушить у свій рейс поїзд №192/191 Львів – Київ, який відправлятиметься зі Львова об 11:55 та прибуватиме до столиці о 22:09.

"Квитки на рейси будуть доступні для придбання в застосунку УЗ, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів", - додали в компанії.

Економічна правда

Реклама: