В УЗ стал доступен претензионный возврат билетов онлайн

"Укрзализныця" запускает онлайн-сервис претензионного возврата билетов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Отныне чтобы оформить претензионный возврат билетов (то есть когда возврат в режиме онлайн уже закрыт или априори недоступен), не обязательно заполнять бумажное заявление. Укрзалізниця цифровизировала процесс, и теперь достаточно оформить электронную версию заявления", - пояснили в УЗ.

Для этого надо сделать следующие действия:

Реклама:

перейти по ссылке;

выбрать вкладку "Претензионный возврат билетов";

заполнить электронный бланк заявления, следуя инструкциям на сайте;

подписать заявление с помощью Дія.Підпис;

дождаться результатов рассмотрения заявления.

Время рассмотрения заявления остается неизменным, а оформить его теперь можно из любой точки мира, имея Дія.Підпис и стабильную интернет-связь.

В компании напомнили, что оформление претензионного возврата билетов возможно исключительно при наличии соответствующих отметок на билетах в следующих случаях:

если пассажир не использовал билет из-за болезни или несчастного случая и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда; если пассажир проехал только часть пути, не использовав билет полностью; если пассажир возвращает неиспользованные билеты, оплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате; если пассажир возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за рубежом; если пассажир возвращает групповой заказ (полностью или частично); если пассажир возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги; если пассажир был переведен в вагон более низкой категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета.

"Мы еще дорабатываем сервис, поэтому возврат бумажных билетов, приобретенных в кассе, станет доступным позже", - анонсировала "Укрзализныця".

Реклама:

Напоминаем:

"Укрзализныця" создает подразделение, которое с помощью дронов будет мониторить и охранять железнодорожную инфраструктуру. В составе подразделения будут работать ветераны-железнодорожники, которые получили ранения и вернулись с фронта.