В УЗ стал доступен претензионный возврат билетов онлайн
"Укрзализныця" запускает онлайн-сервис претензионного возврата билетов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Отныне чтобы оформить претензионный возврат билетов (то есть когда возврат в режиме онлайн уже закрыт или априори недоступен), не обязательно заполнять бумажное заявление. Укрзалізниця цифровизировала процесс, и теперь достаточно оформить электронную версию заявления", - пояснили в УЗ.
Для этого надо сделать следующие действия:
- перейти по ссылке;
- выбрать вкладку "Претензионный возврат билетов";
- заполнить электронный бланк заявления, следуя инструкциям на сайте;
- подписать заявление с помощью Дія.Підпис;
- дождаться результатов рассмотрения заявления.
Время рассмотрения заявления остается неизменным, а оформить его теперь можно из любой точки мира, имея Дія.Підпис и стабильную интернет-связь.
В компании напомнили, что оформление претензионного возврата билетов возможно исключительно при наличии соответствующих отметок на билетах в следующих случаях:
- если пассажир не использовал билет из-за болезни или несчастного случая и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;
- если пассажир проехал только часть пути, не использовав билет полностью;
- если пассажир возвращает неиспользованные билеты, оплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;
- если пассажир возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за рубежом;
- если пассажир возвращает групповой заказ (полностью или частично);
- если пассажир возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги;
- если пассажир был переведен в вагон более низкой категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета.
"Мы еще дорабатываем сервис, поэтому возврат бумажных билетов, приобретенных в кассе, станет доступным позже", - анонсировала "Укрзализныця".
Напоминаем:
"Укрзализныця" создает подразделение, которое с помощью дронов будет мониторить и охранять железнодорожную инфраструктуру. В составе подразделения будут работать ветераны-железнодорожники, которые получили ранения и вернулись с фронта.