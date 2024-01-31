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В УЗ починає роботу антикорупційний офіс

Середа, 31 січня 2024, 15:15 - Олексій Павлиш
 
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"Укрзалізниця" оголосила про початок роботи в компанії антикорупційного офісу. Серед його основних завдань - побудова ефективної внутрішньої антикорупційної системи за прикладом кращих світових практик.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Керівником антикорупційного офісу призначили Юлію Азаріну - уповноважену з антикорупційної діяльності АТ "Укрзалізниця".

"На першому етапі ми працюватимемо, перш за все, над приведенням внутрішніх процедур товариства у відповідність до вимог антикорупційного законодавства та кращих світових практик, а також над удосконаленням політик компанії у сфері доброчесності", - заявила Азаріна.

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Зазначається, що офіс розглядатиме повідомлення викривачів про порушення вимог антикорупційного законодавства та здійснюватиме повноваження у сфері їх захисту. 

А також - займатиметься антикорупційними перевірками та розслідуваннями, запобігатиме конфлікту інтересів і порушенню інших антикорупційних обмежень. Також серед завдань антикорупційного офісу - співпраця з основними стейкхолдерами, зокрема громадським сектором, який займається антикорупційною діяльністю.

Екномоічна правда

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