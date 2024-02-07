Ciklum купує американського розробника цифрових рішень Infogen

фото: Ciklum

Міжнародна компанія з розробки програмного забезпечення Ciklum, заснована у Києві, оголосила про придбання американської цифрової консалтингової компанію Infogen Labs.

Про це повідомляє пресслужба Ciklum у Facebook.

"Ми раді повідомити, що Ciklum придбав Infogen Labs, розширивши наші можливості в сфері Microsoft Stack, SalesForce і Edge-технологій, таких як AR, VR) і 3D-розробка інтерактивних ігор і контенту", - йдеться у повідомленні.

У Ciklum заявили, що це придбання "сприяє експансії компанії на ринок США і прискорює наш шлях до створення новаторських рішень". Сума угоди не розголошується.

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Ciklum був заснований у 2002 році. За даними Forbes, компанія мала 4,8 млрд грн виторгу у 2022 році і увійшла до топ-50 експортерів за підсумками 2022 року (148 млн дол), компанія має понад 4000 фахівців.

Глобальна команда Infogen налічує понад 350 співробітників. Компанія спеціалізується на новітніх технологіях, таких як AR і VR.

"Досвід і знання Infogen, а також значна присутність на західному узбережжі США дозволять Ciklum розширити свою глобальну присутність.

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Infogen і Ciklum мають спільні підходи до взаємодії з клієнтами та створення виняткового клієнтського досвіду. Експертиза Infogen у створенні рішень для роздрібної торгівлі, фінансової індустрії, а також Hi-Tech сегменту дасть компаніям змогу наростити спільний вплив у цих вертикалях", - йдеться у релізі.

Генеральний директор Infogen Санджив Кувадекар продовжить роботу в Ciklum і розвиватиме ключові сервіси Infogen.

Економічна правда