Ciklum покупает американского разработчика цифровых решений Infogen

фото: Ciklum

Международная компания по разработке программного обеспечения Ciklum, основанная в Киеве, объявила о приобретении американской цифровой консалтинговой компании Infogen Labs.

Об этом сообщает пресс-служба Ciklum в Facebook.

"Мы рады сообщить, что Ciklum приобрел Infogen Labs, расширив наши возможности в сфере Microsoft Stack, SalesForce и Edge-технологий, таких как AR, VR, и 3D-разработка интерактивных игр и контента", - говорится в сообщении.

В Ciklum заявили, что это приобретение "способствует экспансии компании на рынок США и ускоряет наш путь к созданию новаторских решений". Сумма сделки не разглашается.

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Ciklum был основан в 2002 году. По данным Forbes, компания имела 4,8 млрд грн выручки в 2022 году и вошла в топ-50 экспортеров по итогам 2022 года (148 млн долл), компания имеет более 4000 специалистов.

Глобальная команда Infogen насчитывает более 350 сотрудников. Компания специализируется на новейших технологиях, таких как AR и VR.

"Опыт и знания Infogen, а также значительное присутствие на западном побережье США позволят Ciklum расширить свое глобальное присутствие.

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Infogen и Ciklum имеют общие подходы к взаимодействию с клиентами и созданию исключительного клиентского опыта. Экспертиза Infogen в создании решений для розничной торговли, финансовой индустрии, а также Hi-Tech сегмента позволит компаниям нарастить совместное влияние в этих вертикалях", - говорится в релизе.

Генеральный директор Infogen Санджив Кувадекар продолжит работу в Ciklum и будет развивать ключевые сервисы Infogen.

Экономическая правда