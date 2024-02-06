Соціальна мережа Bluesky стає доступною для всіх 

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Децентралізована соціальна мережа Bluesky, співзасновником якої був колишній генеральний директор Twitter Джек Дорсі, відмовилась від системи запрошень, ставши загальнодоступною.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Bluesky наразі налічує близько 3 млн користувачів. Раніше соцмережа допускала нових користувачів лише за допомогою коду запрошення, щоб гарантувати, що технологія, яка підтримує мережу, зможе впоратися з трафіком.

Ще однією ключовою ознакою Bluesky є децентралізація, оскільки дані користувачів переходять під їх повний контроль і компанії більше не мають на них прав.

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З часом Bluesky став одним з головних альтернатив X, особливо для тих, хто розчарувався у власнику компанії Ілоні Маску. Дорсі залишив Twitter наприкінці 2021 року, хоча зусилля Bluesky продовжуються як окрема організація, невідомо, чи прийме X коли-небудь протокол AT.

За статистикою data.ai, до квітня 2023 року цей додаток на IOS отримав понад 375 тис завантажень. Зараз застосунок доступний і для Android. Раніше долучитися до Bluesky можна було лише за запрошенням.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що соціальна мережа Bluesky отримала новий рекорд щоденної активності користувачів одразу після того, як Ілон Маск заявив, що почне стягувати з усіх користувачів X (Twitter) невелику щомісячну абонплату.