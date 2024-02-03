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На Сумщині заборонили рух у 5-кілометровій зоні від кордону

Субота, 3 лютого 2024, 17:15 - Економічна правда
 
ДПСУ

В Сумській області, з метою недопущення цивільних втрат було прийнято рішення обмежити рух у 5-кілометровій зоні від кордону.

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації на сторінці у Telegram.

Обмежити рух наказав командувач оперативно-стратегічного угрупування "Північ".

Заборона руху у 5-кілометровій зоні торкнеться таких ділянок доріг:

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  • Рижівка – Будки;
  • Будки – Іскрисківщина;
  • Безсалівка – Іскрисківщина;
  • Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка; 
  • Павлівка – Катеринівка – Ободи;
  • Ободи – Степне – Перше Травня;
  • Степне – Перше травня – Костянтинівка;
  • Кіндратівка – Андріївка;
  • Андріїівка – Олексіївка;
  • Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;
  • Миропілля – Миропільське;
  • Миропільське – Проходи – Тур’я; 
  • Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;
  • Тур’я – Степок;
  • Угроїди – Степок;
  • Михайлівське – Степок;
  • Покровське – Степок;
  • Покровка – Михайлівка;
  • Покровка – Попівка – Високе;
  • Покровка – Краснопілля;
  • Рясне – Майське – Мезенівка;
  • Порозок – Попівка;
  • Олександрівка – Пономаренки.

Економічна правда

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