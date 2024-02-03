На Сумщині заборонили рух у 5-кілометровій зоні від кордону
Субота, 3 лютого 2024, 17:15 -
В Сумській області, з метою недопущення цивільних втрат було прийнято рішення обмежити рух у 5-кілометровій зоні від кордону.
Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації на сторінці у Telegram.
Обмежити рух наказав командувач оперативно-стратегічного угрупування "Північ".
Заборона руху у 5-кілометровій зоні торкнеться таких ділянок доріг:
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- Рижівка – Будки;
- Будки – Іскрисківщина;
- Безсалівка – Іскрисківщина;
- Іскрисківщина – Волфине – Шпиль – Павлівка;
- Павлівка – Катеринівка – Ободи;
- Ободи – Степне – Перше Травня;
- Степне – Перше травня – Костянтинівка;
- Кіндратівка – Андріївка;
- Андріїівка – Олексіївка;
- Біловоди – Водолаги – Новомиколаївка;
- Миропілля – Миропільське;
- Миропільське – Проходи – Тур’я;
- Миропілля – Миропільське – Великий Прикіл;
- Тур’я – Степок;
- Угроїди – Степок;
- Михайлівське – Степок;
- Покровське – Степок;
- Покровка – Михайлівка;
- Покровка – Попівка – Високе;
- Покровка – Краснопілля;
- Рясне – Майське – Мезенівка;
- Порозок – Попівка;
- Олександрівка – Пономаренки.
Економічна правда
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