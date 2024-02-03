Все разделы
Укр / Рус

На Сумщине запретили движение в 5-километровой зоне от границы

Суббота, 3 февраля 2024, 17:15 - Экономическая правда
 
ДПСУ

В Сумской области, с целью недопущения гражданских потерь было принято решение ограничить движение в 5-километровой зоне от границы.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации на странице в Telegram.

Ограничить движение приказал командующий оперативно-стратегической группировки "Север".

Запрет движения в 5-километровой зоне коснется таких участков дорог:

Реклама:
  • Рыжевка - Будки;
  • Будки - Искрисковщина;
  • Бессаловка - Искрисковщина;
  • Искрисковщина - Волфино - Шпиль - Павловка; 
  • Павловка - Катериновка - Ободы;
  • Ободы - Степное - Первое Мая;
  • Степное - Первое мая - Константиновка;
  • Кондратовка - Андреевка;
  • Андреевка - Алексеевка;
  • Беловоды - Водолаги - Новониколаевка;
  • Мирополье - Миропольское;
  • Миропольское - Проходы - Турья;  
  • Мирополье - Миропольское - Большой Прикол;
  • Турья - Степок;
  • Угроиды - Степок;
  • Михайловское - Степок;
  • Покровское - Степок;
  • Покровка - Михайловка;
  • Покровка - Поповка - Высокое;
  • Покровка - Краснополье;
  • Рясное - Майское - Мезеновка;
  • Порозок - Поповка;
  • Александровка - Пономаренки.

Экономическая правда

война Россия транспорт
Реклама:
Материалы по теме
Экспорт через порты большой Одессы почти достиг довоенных показателей - Кубраков 3 февраля 2024, 18:00
В Кривом Роге возобновили поставки света, который был отключен после утренней атаки 3 февраля 2024, 16:39
Несмотря на обстрелы, в энергосистеме зафиксировали профицит 3 февраля 2024, 12:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте