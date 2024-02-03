На Сумщине запретили движение в 5-километровой зоне от границы

Преследование или справедливое наказание. В чем ГБР подозревает Мазепу в деле 10-летней давности За что задержанного бизнесмена Игоря Мазепу хотят лишить свободы на 12 лет, в чем его обвиняют и при чем здесь коттеджные городки. Детали дела.(укр)