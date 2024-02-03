На Сумщине запретили движение в 5-километровой зоне от границы
Суббота, 3 февраля 2024, 17:15 -
В Сумской области, с целью недопущения гражданских потерь было принято решение ограничить движение в 5-километровой зоне от границы.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации на странице в Telegram.
Ограничить движение приказал командующий оперативно-стратегической группировки "Север".
Запрет движения в 5-километровой зоне коснется таких участков дорог:
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- Рыжевка - Будки;
- Будки - Искрисковщина;
- Бессаловка - Искрисковщина;
- Искрисковщина - Волфино - Шпиль - Павловка;
- Павловка - Катериновка - Ободы;
- Ободы - Степное - Первое Мая;
- Степное - Первое мая - Константиновка;
- Кондратовка - Андреевка;
- Андреевка - Алексеевка;
- Беловоды - Водолаги - Новониколаевка;
- Мирополье - Миропольское;
- Миропольское - Проходы - Турья;
- Мирополье - Миропольское - Большой Прикол;
- Турья - Степок;
- Угроиды - Степок;
- Михайловское - Степок;
- Покровское - Степок;
- Покровка - Михайловка;
- Покровка - Поповка - Высокое;
- Покровка - Краснополье;
- Рясное - Майское - Мезеновка;
- Порозок - Поповка;
- Александровка - Пономаренки.
Экономическая правда
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