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У Кривому Розі відновили постачання світла, яке було відключене після ранкової атаки

Субота, 3 лютого 2024, 16:39 - Економічна правда

Усіх побутових споживачів світла у Кривому Розі було заживлено.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики на сторінці у Telegram.

Енергетики заживили всіх побутових абонентів, які залишились без світла через ворожі обстріли БПЛА у Кривому Розі. 

Як зазначають у Міненерго, заходи з усунення наслідків атак тривають. Для відновлення стабільного забезпечення світлом у місті все ще можуть тимчасово обмежувати постачання електроенергії.

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Нагадаємо:

Після ворожого обстрілу зранку 3 лютого енергетики Кривого Рогу вводили графіки аварійних відключень за алгоритмом, що був минулого року під час блекаутів.

Станом на 07.00 3 лютого було знеструмлено 7500 абонентів у Металургійному районі Кривого Рогу. Також без електропостачання залишалось дві котельні.

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електроенергія війна Міненергетики
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