У Польщі тимчасово припинили блокування одного з пунктів пропуску

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Зосін-Устилуг" з третьої години ночі 24 лютого у зв'язку з річницею початку широкомасштабної війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За даними відомства, протягом 24 лютого пропуск вантажних та легкових транспортних засобів у вказаному пункті перетину здійснюється встановленим порядком на вʼїзд та виїзд.

"Біля решти пунктів пропуску з польської сторони на україно-польському кордоні протестувальники продовжують обмеження руху вантажних транспортних засобів", – йдеться в повідомленні.

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Як відомо, останніми тижнями загострились акції протесту польських фермерів, які виступають проти запланованого продовження пільгового режиму торгівлі ЄС з Україною та за додаткові обмеження для українського агроімпорту.

Повідомляли, що у суботу на польській залізничній станції Дорогуськ пошкодили потяг з українською сільськогосподарською продукцією.

Нагадаємо, попередній інцидент з розсипаним зерном на залізниці стався 20 лютого біля КПП "Медика – Шегині" – фермери висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.

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Перший такий випадок із зерном стався з вантажівками, що мали везти збіжжя транзитом через Польщу, на КПП "Дорогуськ" на початку місяця. Тогочасні дії протестувальників розслідує прокуратура, а в уряді Польщі перепросили за цей випадок.

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Європейська правда