В Польше временно прекратили блокирование одного из пунктов пропуска

Польские протестующие временно остановили блокирование пункта пропуска "Зосин-Устилуг" с трех часов ночи 24 февраля в связи с годовщиной начала широкомасштабной войны в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

По данным ведомства, в течение 24 февраля пропуск грузовых и легковых транспортных средств в указанном пункте пересечения осуществляется в установленном порядке на въезд и выезд.

"Возле остальных пунктов пропуска с польской стороны на украино-польской границе протестующие продолжают ограничения движения грузовых транспортных средств", – говорится в сообщении.

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Как известно, в последние недели обострились акции протеста польских фермеров, которые выступают против запланированного продления льготного режима торговли ЕС с Украиной и за дополнительные ограничения для украинского агроимпорта.

Сообщалось, что в субботу на польской железнодорожной станции Дорогуск повредили поезд с украинской сельскохозяйственной продукцией.

Накануне польская полиция начала расследование второго случая с рассыпанным зерновым грузом из Украины после того, как в пятницу утром на железнодорожной станции в Дорогуске неизвестные открыли люки двух зерновозов из Украины, из которых на пути высыпали рапс.

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Напомним, предыдущий инцидент с рассыпанным зерном на железной дороге произошел 20 февраля возле КПП "Медика – Шегини" – фермеры высыпали часть зерна из грузового поезда на пути.

Первый такой случай с зерном произошел с грузовиками, которые должны были везти зерно транзитом через Польшу, на КПП "Дорогуск" в начале месяца. Тогдашние действия протестующих расследует прокуратура, а в правительстве Польши извинились за этот случай.

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Европейская правда