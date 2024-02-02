Міноборони закликає супермаркети брати участь у закупівлях для армії: інструмент запрацює з квітня

Міністерство оборони та агенція "Державний оператор тилу" презентували нову архітектуру закупівель продуктів для армії, яка стартує з 1 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У зустрічі з представниками МОУ та Держоператором тилу взяли участь також представники 12 роздрібних мереж.

У Міноборони наголосили, що головною задачею запропонованої моделі є залучити чесний бізнес до безперервного та якісного харчування бійців. Постачання від мереж — один із елементів нової архітектури, яка також включає поставки напряму від виробників та залучення професійних логістичних партнерів.

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Відтепер тиловими закупівлями займається "Державний оператор тилу" – новостворена агенція, яка працює за найкращими міжнародними практиками дотримання принципів доброчесності.

"Нам потрібен однаковий стандарт якості. Від Ужгорода до Купʼянська, від Чернігова до Херсона. Мережі супермаркетів можуть його забезпечити, бо вони розбудували свої компанії на конкурентному ринку, шукаючи рішення, підбираючи найкращі інструменти, будуючи стратегії", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Саме тому для Міноборони важливо залучити роздрібні мережі до поставок харчування для ЗСУ. Також у відомстві наголосили, що відкриті до співпраці з рітейлерами як локального, так і національного рівня".

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"ДОТ працює над тим, щоб статус постачальника для ЗСУ нарешті став предметом гордості для чесного бізнесу. Нульова толерантність до корупції, професійність та відкритість до суспільства – основа нашої співпраці з учасниками ринку. Разом ми маємо забезпечити ЗСУ якісним харчуванням, щоб вони могли сфокусуватись на головній місії", – наголосив генеральний директор "Державного оператора тилу" Арсен Жумаділов.

Нагадуємо:

Міністерство оборони заявило, що заблокувало постачання неякісних продуктів до армії від переможця тендеру на забезпечення харчовими продуктами однієї з військових частин у східному регіоні країни.