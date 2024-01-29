Міноборони призначило нову очільницю "Агенції оборонних закупівель"

Марина Безрукова фото: укренерго

Міністерство оборони оголосило про призначення Марини Безрукової очільницею "Агенції оборонних закупівель".

Про це повідомляє пресслужба міністерства в Telegram.

"Міноборони вибудовує нову архітектуру закупівель, яка унеможливить прояви корупції та буде відповідати стандартам НАТО. Зміна менеджменту - це перший крок до кардинального перезавантаження "Агенції оборонних закупівель. Наш пріоритет - це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним. Без простору для корупції",- заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За словами Міноборони, Марина Безрукова має більше 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями (США, Канада, Європа, Близький Схід, Африка).

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У 2017-2024 роках вона працювала в "Укренерго" (на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо), де розробила та впровадила сучасну політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень, додали в міністерстві.

"Укренерго" однією з перших серед держкомпаній перевела всі закупівлі на платформу ProZorro, створила інститут уповноважених осіб, відповідальних за закупівлі, дирекцію з управління ланцюгами постачання з категорійним менеджментом у закупівлях, а також впровадила допоміжні функції внутрішнього аудиту та комплаєнсу.

Результат – зниження цін в закупівлях в середньому на 14%; зменшення середнього часу проведення закупівель на 20%; підвищення кваліфікації закупівельної команди", - йдеться у повідомленні.

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За словами, міністерства, зміна очільника - перший крок до трансформації "Агенції оборонних закупівель". Наступний етап - створення Наглядової ради з професійних та компетентних менеджерів міжнародного рівня.

Очільник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, коментуючи призначення Безрукової, назвав її "однією з найкращих кандидаток на цю посаду".

За його словами, це призначення намагалися зірвати певні "корумпанти".

Безрукову призначили головою держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" замість Володимира Пікуза, який очолював підприємство з серпня 2022 року. На початку січня 2024 року, на тлі скандалу з Гринкевичами, Пікузо перестав очолювати ДП "Агенція оборонних закупівель", з січня 2024 року в офіційних реєстрах його було змінено на Оксану Щибрю.

Економічна правда