Минобороны призывает супермаркеты участвовать в закупках для армии: инструмент заработает с апреля

Министерство обороны и агентство "Государственный оператор тыла" представили новую архитектуру закупок продуктов для армии, которая стартует с 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Во встрече с представителями МОУ и Госоператором тыла приняли участие также представители 12 розничных сетей.

В Минобороны отметили, что главной задачей предложенной модели является привлечь честный бизнес к непрерывному и качественному питанию бойцов. Поставки от сетей - один из элементов новой архитектуры, которая также включает поставки напрямую от производителей и привлечение профессиональных логистических партнеров.

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Отныне тыловыми закупками занимается "Государственный оператор тыла" - новосозданное агентство, которое работает по лучшим международным практикам соблюдения принципов добропорядочности.

"Нам нужен одинаковый стандарт качества. От Ужгорода до Купянска, от Чернигова до Херсона. Сети супермаркетов могут его обеспечить, потому что они построили свои компании на конкурентном рынке, ища решения, подбирая лучшие инструменты, строя стратегии", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Именно поэтому для Минобороны важно привлечь розничные сети к поставкам питания для ВСУ. Также в ведомстве отметили, что открыты к сотрудничеству с ритейлерами как локального, так и национального уровня".

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"ДОТ работает над тем, чтобы статус поставщика для ВСУ наконец стал предметом гордости для честного бизнеса. Нулевая толерантность к коррупции, профессионализм и открытость к обществу - основа нашего сотрудничества с участниками рынка. Вместе мы должны обеспечить ВСУ качественным питанием, чтобы они могли сфокусироваться на главной миссии", - отметил генеральный директор "Государственного оператора тыла" Арсен Жумадилов.

Напоминаем:

Министерство обороны заявило, что заблокировало поставки некачественных продуктов в армию от победителя тендера на обеспечение продуктами питания одной из воинских частей в восточном регионе страны.