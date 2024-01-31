Зіпсовані овочі та фрукти для військових: Міноборони відмовилося від постачання 360 тонн продуктів

Міністерство оборони заявило, що заблокувало постачання неякісних продуктів до армії від переможця тендеру на забезпечення харчовими продуктами однієї з військових частин у східному регіоні країни.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Міноборони продовжує блокувати постачання неякісної продукції у військо. Зокрема, до однієї з військових частин на Сході країни компанія-переможець намагалася поставити неякісну продукцію.

Під виглядом великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар - капусту, моркву, цибулю та мандарини", - йдеться у повідомленні.

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"Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним", - заявив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Зазначається, що у Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів, за всіма зафіксованими порушеннями складуть відповідні акти.

"За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції всім компаніям, які постачають неякісну продукцію.

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Загалом, лише протягом січня Міністерство запобігло постачанню понад 362 тонни неякісних партій продуктів", - резюмували в міністерстві.

Економічна правда