Оренда закладів освіти та лікарень: що пропонує новий законопроєкт?

У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону №11071, який має підвищити ефективність розпорядження майном соціальної сфери та вдосконалити законодавство у сфері оренди.

А конкретно – він полегшить роботу мобільних операторів, відкриє нові можливості в частині оренди та приватизації для закладів освіти. Як ініціатор законопроєкту розкажу про важливість змін, які він пропонує, більш детально.

Будь на зв’язку – законопроєкт полегшить роботу мобільних операторів

По-перше, хочу наголосити на його важливості для відновлення і поліпшення якості мобільного зв’язку, а також розширення географії покриття.

Важливий загальний підхід такий:

Реклама:

пришвидшується процес оренди державного та комунального майна;

системно скорочуються строки – від ініціативи його передачі в користування до, власне, проведення аукціону та визначення переможця.

У межах цього підходу стане простішою оренда такого майна для розміщення телеком-обладнання: технічних засобів електронних комунікацій та пов’язаних засобів і споруд.

Простіше кажучи, оператори мобільного зв’язку зможуть швидше отримати в користування необхідне майно і встановити базову станцію, щоб забезпечити зв’язок скрізь, де він був втрачений чи порушений через пошкоджену інфраструктуру.

Це дасть можливість швидко відновити українську мережу зв’язку на деокупованих територіях. Надважливо, щоб люди отримували доступ до українських новин та інформаційних ресурсів, мали зв’язок з рідними по всій країні.

Підвищиться ефективність використання державного та комунального майна закладів освіти

Наразі чинним законодавством визначено, що об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації. І ця норма залишається незмінною.

Водночас є чимало прикладів, коли окремі об’єкти у власності освітніх закладів з певних причин не використовуються за призначенням – якщо немає достатніх для цього умов або за відсутності потреби. Навіть у такій ситуації власник не має права розпоряджатися своїм майном ефективно.

Більше того, за чинного законодавства, закриті чи незадіяні приміщення закладів освіти не можна передати в користування навіть військовим частинам для розміщення особового складу. І це проблема, яку законопроєкт №11071 має вирішити.

Стане публічною інформація про перелік об’єктів та майна державних і комунальних закладів освіти, що не використовуються в освітній діяльності. Об’єкти, внесені до публічного реєстру, можуть бути передані в оренду на конкурентних засадах. Єдина умов – збереження визначеного Кабміном цільового призначення об’єктів освітніх закладів.

Іншими словами, незадіяні освітні обʼєкти не можуть бути використані для будь-яких видів діяльності, а тільки в межах, які визначає уряд для такого майна.

Якщо об’єкти тривалий час ніяким чином не використовуються – заклад освіти не задіює їх в освітній діяльності, і ніхто їх не орендує із згаданою вище метою – тоді такі об’єкти можуть бути приватизовані.

Ці норми гарантують, що ефективність використання державного та комунального майна закладів освіти стане вищою. Кошти, отримані в результаті надання в користування чи від приватизації об’єктів, поповнять державний і місцеві бюджети.

А що із закладами охорони здоров'я?

Вони отримають нові можливості в частині оренди. Законопроєкт закріпить для комунальних закладів охорони здоров’я можливість і надалі орендувати для своїх потреб державне та комунальне майно на пільгових умовах без проведення аукціонів.

Таке право вони мали як установи, що фінансуються бюджетним коштом, доки в процесі реформування медичної галузі їх організаційно-правова форма не зазнала змін.

Як не залишити школярів без харчування

Документ ліквідує окремі неузгодженості закону "Про оренду державного та комунального майна" з низкою інших законів, які регулюють ці відносини

Законопроєкт закріпить право переможця тендера отримати в оренду приміщення замовника без проведення електронних торгів. Ця норма корелюється із законодавством про публічні закупівлі.

Поясню на прикладі організації харчування у школі. Постачальника таких послуг обирають через тендерну процедуру, з ним підписують договір, і для роботи він має орендувати відповідне приміщення, у нашому випадку шкільну кухню, їдальню.

Коли переможець тендеру буде зобов’язаний робити це на аукціоні, може виникнути колізія, оскільки результати аукціону передбачити неможливо.

І якщо переможцем аукціону стане інший орендар, тоді переможець тендера не матиме змоги виконати свої зобов’язання перед закладом. А переможець аукціону може – в теорії – орендувати кухню, однак не матиме права забезпечувати школярів обідами, бо не був учасником тендеру.

У такому разі школярі залишаються голодні. Та законопроєкт №11071 унеможливить подібне непорозуміння.

Право орендувати державне та комунальне майно без аукціонів буде надано також особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам – для облаштування гаражів та гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування (автомобілів, мото- і велоколясок тощо).

Це необхідно для багатьох людей, і законопроєкт закріплює таку норму, узгоджену із законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Цей проєкт закону рухається до голосування за основу в Парламенті. Розраховую, що під час розгляду законопроєкту в першому читанні колеги підтримають ці та інші важливі для держави і людей зміни.