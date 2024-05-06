Бізнес-спільнота CEO Club заявила про обшуки з боку БЕБ і дезінформаційну кампанію

Бізнес-спільнота CEO Club Ukraine, яка раніше заявляла про посилення тиску на бізнес з боку силовиків та вимагала перезавантажити Бюро Економічної Безпеки (БЕБ), заявила про обшуки з боку БЕБ та подальшу інформаційну кампанію з метою дискредитації.

Про це йдеться у заяві спільноти.

"В п’ятницю 26 квітня, через декілька днів після закінчення мораторію на перевірки бізнесу правоохоронними органами, близько 23 години вечора до приміщення бізнес-спільноти CEO Club, яке організація орендує у бізнес-центрі за адресою Бутишів провулок 23, завітали детективи БЕБ та працівники нацполіції із постановою на обшук.

В цій ухвалі було вказано організацію, яка володіє всім бізнес-центром, в якому CEO Club орендує приміщення. При цьому правоохоронці вимагали здійснити обшук саме приміщення CEO Club", - йдеться в позиції спільноти.

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У CEO Club додали, що не проводять подій після 22:00, тому простір на момент візиту правоохоронців було зачинено.

"Після прибуття представник клубу у супроводі адвоката надав доступ для огляду двох поверхів, які займає організація. Детективи здійснили огляд у відповідності до процедури і, нікого не зустрівши, нічого не знайшовши та не вилучивши, залишили приміщення.

Жодних звинувачень в бік CEO Club висунуто не було - ані у вечір обшуків, ані після цього", - додає спільнота.

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Згодом БЕБ заявило про обшуки одночасно за 10 різними адресами. У БЕБ тоді заявили, що в одному з них нібито було викрито нелегальне казино та шахрайський кол-центр.

Спільнота зазначає, що за декілька днів після цього анонімні Telegram-канали почали масово поширювати інформацію про те, що нібито під прикриттям CEO Club працюють підпільне казино і шахрайський кол-центр.

"Ця інформація є абсурдною, брехливою, такою що має на меті заплямувати чесне імʼя та репутацію спільноти CEO Club.

Важливо зазначити що наша організація не фігурувала в ухвалі для обшуку, а її керівники не отримували жодних підозр. Це свідчить про те, що безпідставні та брудні звинувачення на адресу CEO Club Ukraine, спрямовані на дискредитацію саме бізнес спільноти", - йдеться у позиції організації.

"Навіщо намагатися заплямувати репутацію CEO Club? Тому що наш клуб систематично і жорстко виступає за верховенство права, проти незаконного тиску на бізнес, проти корупції, за реформування Бюро економічної безпеки відповідно до міжнародних зобов'язань України.

Відомо, що вже тривалий час точиться боротьба за те, яким бути Бюро - незалежним аналітичним органом боротьби з економічними злочинами чи інструментом хабарництва і політичного тиску. В цій боротьбі CEO Club займає безкомпромісну позицію.

Оскільки наша позиція щодо верховенства права незмінна, ми очікуємо продовження параду абсурдних звинувачень через анонімні телеграм-канали, так само як і продовження відкритих порушень закону з боку наших опонентів, на що звертаємо увагу Генерального прокурора, бізнес-омбудсмена, всіх бізнес-спільнот і небайдужих громадян, а також наших міжнародних партнерів", - написав у Facebook засновник і президент CEO Club Сергій Гайдайчук.

Довідково. CEO Club Ukraine - спільнота лідерів бізнесу, заснована в 2011 році з метою об’єднання українських підприємців та СЕО.

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Економічна правда