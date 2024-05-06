Держаудитслужба попередила про можливу аварію на станції метро "Поштова площа": у КМДА спростовують заяву

Станція метро "Поштова площа" Вікіпедія

Держаудитслужба звинувачує КМДА у неналежній реакції на попередження служби про транспортні проблеми на Поштовій площі. У КМДА заявли що метро працює у звичайному режимі.

Про це відомо із заяви Держаудитслужби та КМДА.

У сліжбі заявляють, що повідомляли владу столиці про можливі проблеми на Поштовій площі ще у 2023 році.

"Під час комісійного огляду (Поштової площі - ЕП), де досі залишається незавершеним будівництво наземних об’єктів – торгівельного комплексу з підземним музеєм, виявлені недовиконані роботи з гідроізоляції, водовідведення та водопониження.

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Також були зафіксовані ознаки корозії металу та руйнування захисного шару бетону. Фахівці Держаудитслужби прийшли до висновків, що технічний стан об’єкта постійно погіршується, а його подальша експлуатація без консервації чи добудови вкрай небезпечна. Під загрозою руйнації опинився практично весь інфраструктурний вузол, яким є Поштова площа", - повідомляє пресслужба Державної аудиторської служби.

У Службі також заявляють, що повідомили профільний комітет КМДА про можливі проблеми із функціонування станції метро "Поштова площа". КМДА звинувачують у відсутності реакції через майже рік після аудиту.

Своєю чергою у Департаменті транспортної служби КМДА заявили, що повідомлення про можливе закриття станції метро "Поштова площа" є "маніпуляцією, щоб посіяти паніку".

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У пресслужбі КМДА повідомили, що на Поштовій площі провели позапланові перевірки, в результаті яких додаткових проблем не виявили.

Проєкт реконструкції Поштової площі КМДА

У КМДА також заявили, що підземний пішохідний перехід станції "Поштова площа" відокремлений цегляною перегородкою від майбутнього об’єкта багатофункціонального призначення.

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Економічна правда