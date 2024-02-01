В США заявили, что сорвали хакерскую операцию Китая по критической инфраструктуре

Соединенные Штаты заявили о срыве масштабной китайской операции по кибершпионажу, направленной на объекты критической инфраструктуры, которая могла быть использована против США в будущем геополитическом кризисе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Эта операция сорвала усилия спонсируемых государством хакеров (КНР) получить доступ к критически важной инфраструктуре США, которую (Китай) мог бы использовать во время будущего кризиса", – заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности Министерства юстиции США.

Контрооперация, проведенная совместно Министерством юстиции США и ФБР, позволила удалить вредоносное китайское программное обеспечение из сети, состоящей из "сотен скомпрометированных американских роутеров", говорится в заявлении обоих ведомств.

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США и их ключевые союзники раскрыли китайскую кампанию, получившую название Volt Typhoon, в мае 2023 года, когда аналитики Microsoft, открыв новую вкладку, обнаружили, что она была нацелена на огромное количество объектов – от телекоммуникационных сетей США до транспортных узлов.

Некоторые аналитики считают, что упомянутым Олсеном кризисом может быть потенциальное вторжение на Тайвань, где Китай может использовать свое проникновение в американские сети в свою пользу.

Как заявил во время телефонного брифинга для СМИ заместитель начальника отдела национальной безопасности Министерства юстиции США Шон Ньюэлл, операция Соединенных Штатов включала вывод из строя сотен американских маршрутизаторов для малых офисов и домашних компьютеров, которые были частью вредоносного программного обеспечения.

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"Эти киберактивисты используют этот ботнет для сокрытия взлома американской и иностранной критической инфраструктуры среди других злонамеренных киберактивностей", – добавил Ньюэлл.

Неизвестно, сколько американских устройств было заражено в результате китайской операции, но в американском заявлении сказано, что ФБР продолжает расследование.

Накануне стало известно, что хакеры, связанные с китайским правительством, готовятся нанести реальный ущерб американцам и нацелились на объекты критической инфраструктуры Соединенных Штатов.

Напомним, в конце 2023 года в ЕС предварительно согласовали создание "европейского киберщита" – механизма усиленного реагирования на киберинциденты и киберсотрудничества в ЕС.

Общий бюджет всех мероприятий, предусмотренных регламентом ЕС о киберсолидарности, составляет 1,1 миллиарда евро, из которых около двух третей будут профинансированы через программу "Цифровая Европа".

Европейская правда