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Економіка Індонезії зростала у першому кварталі 2024 року

Понеділок, 6 травня 2024, 13:39 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Одна з найбільших економік південно-східної Азії стабільно зростає у першому півріччі 2024 року, порівняно з минулим роком, але слабкість експорту ставить під сумнів можливість збереження таких темпів зростання.

Про це повідомляє The Wall Street Journal

5,11% в річному обчисленні, повідомило в понеділок офіційне статистичне агентство Індонезії. 

Економіка Індонезії "впевнено зростала" протягом трьох місяців до березня, оскільки сильна внутрішня економіка компенсувала падіння цін на основні експортні товари країни. Споживання та інвестиції домогосподарств, а також державні витрати були одними з головних рушіїв зростання.

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Обробна промисловість - сектор, що становить найбільшу частку ВВП - у першому кварталі зросла на 4,1% в річному обчисленні, тоді як сільськогосподарська промисловість, на яку припадає близько 12% ВВП, скоротилася на 3,5%.

Capital Economics вважає, що жорстка монетарна політика, ймовірно, стримуватиме внутрішній попит.

Експерти очікують уповільнення зростання через жорстку монетарну політику.

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Уряд Індонезії очікує, що у 2024 році економічне зростання становитиме 5,2%,  порівняно з 5,05% у 2023 році.

Економічна правда

Азія світ
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