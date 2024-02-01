Нафта дорожчає після зниження цін напередодні 

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Ціни на нафту 1 лютого відновлюються після падіння напередодні, коли дані про запаси в США показали зростання.

Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 80,84 дол за барель, що на 0,29 дол вище, ніж на закриття попередніх торгів. 31 січня ці контракти здешевшали на 1,95 дол – до 80,55 дол за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на 0,3 дол – до 76,15 дол за барель. За підсумками попередніх торгів, вартість цих контрактів упала на 1,97 дол – до 75,85 дол за барель.

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"У січні ціни на нафту зросли вперше за 4 місяці на тлі нападів хуситів на судна в Червоному морі й заходів у відповідь з боку США і їхніх союзників. Brent здорожчала протягом місяця на 6,1%, WTI – на 5,9%",– йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки безпілотників на базу США в Йорданії минулими вихідними загинули троє американських військовослужбовців. Цей інцидент викликав занепокоєння у трейдерів, які побоюються, що США можуть відповісти на нього військовими діями, що призведе до подальшого загострення ситуації в регіоні.

Крім того, міністерства енергетики США опублікувало дані, які свідчать про зростання запасів нафти в країні та збільшення видобутку.

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Комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня збільшилися на 1,23 млн барелів – до 421,91 млн барелів, повідомило Міненерго. Експерти, опитані Bloomberg, у середньому прогнозували зниження резервів на 1,1 млн барелів.

Додається, що видобуток нафти в США минулого тижня збільшився, перевищивши позначку 13 млн барелів на добу (б/д).

Економічна правда.