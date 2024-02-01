Російська нафта може потрапляти до США через багамську лазівку
Американський нафтопереробний завод імпортував 10 тис барелів російської нафти через термінал зберігання на Багамських островах.
Про це пише Bloomberg.
За словами речника управління енергетичної інформації США Моргана Баттерфілда, нафта, доставлена у Вілмінгтон, штат Делавер, у листопаді, не порушила санкцій США, оскільки була експортована з Росії на Багамські острови до 8 березня 2022 року, коли почали діяти санкції. Він додав, що потім вона була змішана з іншою нафтою перед імпортом до США.
Згідно з даними ОВНС та митниці, партія прибула на нафтопереробний завод компанії PBF Energy Inc. у Делавері. За словами Баттерфілда, імпортер уточнив, що змішані барелі були частково російського походження.
Вантаж PBF відповідає санкціям США проти Росії, заявив Майкл Карлович, представник нафтопереробного заводу, не надавши інших подробиць.
Також читайте: Санкції проти російської нафти розсипаються. Що робитиме захід?
Нагадаємо:
Морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму майже за два місяці через несприятливу погоду та удар українського безпілотника, який ненадовго зупинив потік із ключового експортного терміналу в Балтії.
Економічна правда.