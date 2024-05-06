"Армія відновлення": за тиждень до суспільно корисних робіт залучили ще 5 тисяч українців
З початку старту проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт залучили 123,67 тисячі безробітних. За тиждень кількість робітників збільшилася на 5 тисяч осіб.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.
Згідно з оприлюдненими даними, станом на 6 травня 2024 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року, Державна служба зайнятості видала 123 670 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше - у Харківській області (22 129 направлень).
Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних також Донецька (15 116 направлень), Київська (14 215), Чернігівська (13 557) та Полтавська (13 291) області.
Загалом до проєкту "Армія відновлення" доєдналися 19 регіонів.
На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже направлено 885 млн грн.
Нагадаємо:
Зі старту проєкту "Армія відновлення", станом на 29 квітня, до виконання суспільно корисних робіт залучили понад 118 тисяч безробітних.