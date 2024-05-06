"Армія відновлення": за тиждень до суспільно корисних робіт залучили ще 5 тисяч українців

Державна служба зайнятості

З початку старту проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт залучили 123,67 тисячі безробітних. За тиждень кількість робітників збільшилася на 5 тисяч осіб.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

Згідно з оприлюдненими даними, станом на 6 травня 2024 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року, Державна служба зайнятості видала 123 670 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше - у Харківській області (22 129 направлень).

Серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних також Донецька (15 116 направлень), Київська (14 215), Чернігівська (13 557) та Полтавська (13 291) області.

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Загалом до проєкту "Армія відновлення" доєдналися 19 регіонів.

На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже направлено 885 млн грн.

Нагадаємо:

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Зі старту проєкту "Армія відновлення", станом на 29 квітня, до виконання суспільно корисних робіт залучили понад 118 тисяч безробітних.