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НПЗ "Роснєфті" в Туапсе відновив переробку після удару дронів: на ремонт пішло 3 місяці – Reuters

Понеділок, 6 травня 2024, 16:59 - Олексій Павлиш
 
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Нафтопереробний завод "Роснєфті" в Туапсе, один із найбільших на півдні Росії, відновив переробку нафти після атаки українських дронів у січні.

Про це пише Reuters із посиланням на 2 галузевих джерела.

За словами спірозмовників агентства,  наприкінці квітня завод завершив ремонтні роботи на установці первинної переробки нафти CDU-12 потужністю близько 250 тисяч барелів на добу.

Станом на 1 травня обсяги переробки нафти на Туапсинському НПЗ становили 20 тисяч тонн, або приблизно 146 600 барелів на добу, додає Reuters.

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Раніше повідомлялось, що Туапсинський НПЗ "Роснєфті" зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів через атаку українських дронів 25 січня. 

Туапсинський НПЗ є єдиним на чорноморському узбережжі РФ, входить в десятку найбільших у країні та переробляє щороку до 9 млн тонн сировини.

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Економічна правда

Росія НПЗ нафтопродукти війна
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