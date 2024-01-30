США відновлюють санкції проти Венесуели: режим Мадуро не виконав обіцянок

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Сполучені Штати Америки (США) вирішили відновити дію санкцій проти Венесуели та її нафтової й золотовидобувної галузей.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменті США.

"Дії Ніколаса Мадуро та його представників у Венесуелі, включаючи арешти членів демократичної опозиції та заборону кандидатам брати участь у цьогорічних президентських виборах, суперечать угодам, підписаним у жовтні минулого року на Барбадосі представниками Мадуро та Унітарної платформи", - йдеться у заяві.

У Держдепі нагадали, що у рамках Барбадоської угоди торік США пом'якшили санкції проти Венесуели.

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Рішення передбачало генеральну ліцензію на шість місяців, яка тимчасово дозволяє вести бізнес із нафтогазовим сектором Венесуели. Її термін дії закінчується 18 квітня 2024 року.

Підкреслюється, що її продовжили б, якби Венесуела виконала свої зобов'язання щодо проведення виборів та звільнення політичних в'язнів, але вона цього не зробила.

Тому США вирішили не продовжувати ліцензію. Крім того, США відкликають ліцензію, яка дозволяла транзакції за участю Minerven - венесуельської державної золотодобувної компанії.

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"Американські громадяни матимуть 14 днів, щоб згорнути будь-які транзакції, які були раніше дозволені цією ліцензією", - йдеться у заяві.

Економічна правда