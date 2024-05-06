"єОселя": кредити оформили понад 3400 українців з початку року

З початку 2024 року 3 400 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на майже 6 млрд грн.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Загалом від початку дії програми кредити взяли 9 757 родин на понад 15 млрд грн, додали в міністерстві.

"За чотири місяці поточного року кредити на придбання житла за програмою "єОселя" взяли вже понад 3 400 українців на загальну суму майже 6 млрд грн.

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3 300 родин придбають квартири, 122 - приватні будинки. 30% кредитів за програмою видано на придбання житла так званого першого продажу - готового від забудовника або такого, що будується", - заявила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою 264 кредити на 467 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 124 військовослужбовці та силовики, 23 педагоги, 17 медиків та 1 науковець;

кредити під 7% отримали 81 українець без власного житла, 9 ВПО та 9 ветеранів.

Зазначається, що найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку - 183 кредитів, в той же час 81 українець взяв кредит на купівлю житла першого продажу - готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.

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Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 71;

міста Києва - 59;

Рівненської області - 15;

Львівської області - 14.

Скористатись програмою доступного кредитування можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка становить 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

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Економічна правда