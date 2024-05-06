Фонд держмайна виставляє на продаж завод за 200 мільйонів, конфіскований у російського олігарха

Фонд державного майна України оголосив аукціон з продажу конфіскованого у російського олігарха Івана Саввіді ПрАТ "ПентоПак" - заводу з виробництва упаковки для м'ясних продуктів.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Фонд держмайна затвердив стартову ціну заводу "ПентоПак" у сумі 203,7 млн грн. Лот для приватизації буде опубліковано в системі Prozorro.Продажі вже сьогодні. Аукціон заплановано на 31 травня", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що цей актив було конфісковано у родини російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, який має тісні зв'язки з керівництвом РФ та підтримує окупаційну владу на тимчасово захоплених територіях України.

"ПентоПак" забезпечує повний цикл виробництва упаковки для продуктів м'ясопереробної галузі. Серед його клієнтів — знані українські бренди, такі як "Рудь", "Глобино", "М'ясна гільдія", а також замовники з більш як 30 країн світу

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Наразі підприємство є прибутковим бізнесом, продовжує сплачувати податки та забезпечувати роботою колектив із 193 людей. Планує модернізацію виробництва та вихід на нові ринки пакувальних матеріалів для молочної промисловості, переробки риби та упаковки кормів для тварин.

Нагадаємо:

Майно проросійського екс-міністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду державного майна України.

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Фонд держмайна повторно виставив на продаж у системі Prozorro.Продажі конфісковані квартири російського олігарха Михаіла Шелкова і українського колаборанта Володимира Сальдо. Аукціони заплановані на 25 травня.