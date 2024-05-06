Більшість членів монетарного комітету НБУ очікують зниження облікової ставки до 13% на кінець року

Семеро членів Комітету з монетарної політики Нацбанку очікують зниження облікової ставки до 13% на кінець року, при цьому четверо припускають зниження до 11,5-12%

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Під час дискусії 24 квітня йшлося, зокрема, що інфляційна динаміка залишається помітно кращою, ніж очікував НБУ.

"У березні споживча інфляція сповільнилася до 3,2% у річному вимірі, водночас січневий макропрогноз передбачав її перебування на рівні цілі 5%.

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Таке сповільнення інфляції значною мірою зумовлювали малопрогнозовані чинники, в тому числі тимчасового характеру - ефекти від високих минулорічних врожаїв та теплої зими, які забезпечили більшу пропозицію сирих продуктів харчування, а також сприяли послабленню тиску з боку витрат бізнесу, зокрема на енергоносії. Базова інфляція знижувалася близько до прогнозу (до 4,2% р/р у березні) завдяки, в тому числі, поліпшенню інфляційних очікувань", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вісім членів Комітету підтримали зниження облікової ставки до 13,5%. Вони вважають, що такий крок враховує як поточні сприятливі макрофінансові тенденції, так і збереження ризиків для валютного ринку, цінової та фінансової стабільності на прогнозному горизонті.

Три члени Комітету висловилися за зниження облікової ставки до 13%.

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У НБУ додали, що всі члени Комітету бачать простір для подальшого зниження облікової ставки у 2024 році, але думки щодо темпів пом’якшення процентної політики розділилися.

Так, семеро учасників дискусії очікують зниження облікової ставки до 13% упродовж 2024 року. На їхню думку, НБУ має діяти обережно, ураховуючи заплановані заходи валютної лібералізації, прогнозоване пришвидшення інфляції в другому півріччі та потенційне погіршення очікувань економічних агентів.

"До того ж зберігаються ризики, пов’язані з енергетикою та фінансуванням значних бюджетних потреб. За таких умов простір для зниження облікової ставки є обмеженим", - цитує позицію цих членів Комітету НБУ.

Водночас четверо членів КМП вважають, що такий рівень облікової ставки буде зависоким, враховуючи поточну та очікувану інфляційну динаміку.

Вони переконані, що НБУ знайде підтвердження достатній стійкості інфляційних очікувань та інших сприятливих тенденцій у найближчі місяці та зможе прискорити зниження облікової ставки до 11,5-12% на кінець року.

"Усі учасники дискусії погодилися, що високий рівень невизначеності ускладнює прогнозування рівня облікової ставки навіть на кінець цього року, не кажучи вже про наступні роки. НБУ має бути готовим і надалі гнучко адаптувати свою політику в разі істотних змін у поточних макроекономічних тенденціях та в балансі ризиків для інфляції та курсової динаміки", - додали учасники дискусії.

Нагадаємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт до 13,5% з 26 квітня 2024 року.

Економічна правда